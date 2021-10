Pour soulager la facture d'énergie, "les taxes fédérales seront gelées" précise la ministre Tinne Van der Straeten

Pour soulager la facture d'énergie, le gouvernement a pris deux mesures en faveur des ménages les plus modestes: le tarif social sera prolongé jusqu'en mars 2022 et les prélèvements fédéraux seront supprimés et remplacés par un droit d'accise. C'est le concept de norme énergétique.

Invitée Bel RTL du 7h50, la ministre de l'Energie, Tinne Van Der Straeten explique cette dernière mesure, qu'elle qualifie de "réforme historique". "Ça a avait été demandé pendant plus de 10 ans. Ici, elle sera implantée à partir de janvier 2021. En fait, on rabat les cartes. Sur la facture, on a souvent dit que c’était une deuxième feuille d’impôt. Sur la partie sur laquelle on peut agir, on agit. La partie fédérale sera gelée, ce qui veut dire que c’est une économie de 30 euros cette année-ci", précise-t-elle.

Ce seront désormais des accises qui fonctionnent avec un système de cliquets. Le principe est simple: si le prix augmente, le volume des accises diminuent. "C’est une réforme structurelle de la facture d’électricité et du gaz. Dans le passé, il y avait des surcharges sur la facture qui ne cessaient d’augmenter. Ici, il y a des coûts neutralisés pour l’année qui vient, c’est autour de 30 euros mais c’est une mesure structurelle qui continue à exister pour les années à venir aussi", a-t-elle expliqué. Cette mesure s'appliquera aussi bien à tous les ménages qu'aux entreprises et a l'avantage d'être plus flexible que les prélèvements. Elle fonctionne comme un régulateur de la facture et évite les augmentations automatiques.

Dans la facture énergétique, outre les taxes fédérales, il y a aussi celles des régions et des intercommunales. La ministre appelle donc tous les niveaux de pouvoir à réfléchir à ce qu’ils appliquent comme fiscalité. "La facture est une responsabilité commune à toutes les entités de ce pays. Chacun peut et doit agir à son niveau", a-t-elle déclaré.