Pourquoi est-ce important de planifier ses congés légaux?

Dans sa chronique au sujet de l'économie et de la consommation, Bruno Wattenbergh a évoqué la planification des congés. Presque chaque année, au mois de septembre, il reste aux Belges entre 6 et 8 jours de congés légaux à prendre. Et ce n’est pas toujours évident de tous les écouler.

Avec l’arrivée des grandes vacances, il est important de rappeler que les travailleurs doivent songer à planifier leurs congés. Mais pourquoi est-ce important ?

Parce que, chaque année ou presque, au mois de septembre, il reste aux Belges entre 6 et 8 jours de congés légaux à prendre. Avec les jours fériés qu’il reste à cette période de l’année, les 1er et 11 novembre, par exemple, il n’est pas toujours évident de prendre tous ses jours de congés légaux et non-légaux sans déstabiliser les services ou sans une certaine pression des employeurs. Et 6 à 8 jours de solde de congés en septembre, c’est une moyenne, cela veut dire que certains doivent avoir un solde beaucoup plus important.

Pourquoi en parler aujourd’hui ?

Parce que c’est l’occasion d’organiser ses congés. Arrêtez de reporter à plus tard. Discutez, négociez en famille ou avec votre conjoint et planifiez vos congés pour qu’ils soient acquis. Il sera toujours temps de négocier éventuellement des aménagements. Mieux vaut négociez de bouger des congés acquis que de pleurer pour en prendre aux dates qui vous arrangent pendant le 4ème trimestre.

Il vaut donc mieux épuiser ses congés avant le 31 décembre… Mais est-il quand même possible de reporter certains jours à l’année suivante ?

Cela dépend. Premièrement de ce qui est prévu dans leur règlement de travail. Presque tous ces règlements expliquent les reports possibles. Deuxièmement, il faut bien distinguer les jours de congés légaux et les jours de congés extra-légaux qui restent. C’est fondamental !

Pourquoi ?

Parce que les jours de congé légaux doivent impérativement être pris avant le 31 décembre au risque d’être perdus. Alors que les jours de congés extra-légaux peuvent être reportés ou payés… toujours selon les conditions du règlement de travail ou d’un accord pris individuellement avec le travailleur.

Que peut-on recommander aux travailleurs ?

Solde de congé en main, planifiez au moins avec votre employeur vos congés légaux jusqu’au 31 décembre. En tenant bien sûr compte des congés fériés légaux.

Négociez ensuite avec votre employeur la meilleure solution pour vos congés extra-légaux. Essayez de ne pas reporter trop de jours sur l’année prochaine, sinon, vous risquez de vous retrouver avec le même problème en 2023. Si c’est le cas, essayez autant que possible d’avoir déjà en tête vos vacances de l’année prochaine quand vous négociez. Petit détail : les jours de congés extra-légaux reportés n’entreront pas dans le calcul de votre pécule de vacances, mais c’est marginal.

S’il reste des jours de congé extra-légaux, ceux-ci peuvent être payés ?

Oui tout-à-fait. Mais là aussi attention ! Si l’entreprise considère qu’il s’agit d’un cas de force majeure, les congés extra-légaux seront payés normalement. Comme si vous quittiez l’entreprise. Si ce n’est pas le cas et que c’est le travailleur qui décide de ne pas les prendre et de les reporter, un précompte exceptionnel sera perçu qui va diminuer le net de congé payé.