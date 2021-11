Pourquoi l’essence est-elle plus chère sur l’autoroute?

Le prix des carburants ne cesse de grimper et varie, aussi, d'une station à l'autre. Notamment le long des autoroutes, où l'essence et le diesel sont souvent plus cher. Comment expliquer ces différences de prix ?

1,76 euro le litre d’essence sur l’autoroute, 13 centimes de moins dans une autre station essence, encore deux centimes d’économiser dans une autre… Pour expliquer ces différences, nos journalistes se sont d’abord dirigés vers une station-service de l’E42. Sur l’autoroute, le client paye le prix fort : le maximum autorisé.

"Ça devient monstrueux !", juge un client. "On n’a pas le choix, donc ils en profitent", affirme une autre. Pascal De Crem, porte-parole de Total, justifie ces prix par des coûts plus élevés : une infrastructure à financer (station et magasin), des services à assurer 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, une redevance à payer sur le litre de carburant et les produits vendus en magasin.



"Les investissements ne sont pas les mêmes. Les coûts et les charges non plus. C’est un prix entièrement justifié", estime Pascal De Crem.

12 km plus loin, à Jemeppe-sur-Sambre, une station affiche des prix parmi les moins chers du pays. L'enseigne n'est pas une compagnie pétrolière. Cette position lui permet de négocier avec les fournisseurs pour négocier le meilleur prix d'achat. D'autres éléments expliquent ces montants attractifs.

"Chez nous, ce qui compte, c'est la gestion des frais et la durabilité. Le focus sur l'environnement permet aussi d'éviter des frais tel que l'assainissement de la station par exemple", explique Maarten Van Houdenhove, le porte-parole de Dats 24.

Un dernier exemple, avec une station d'une grosse compagnie pétrolière à Bouge. D'après la fédération belge des négociants en combustibles et carburants, l'absence de personnel permet à l'enseigne permet de proposer des prix souvent intéressants pour le client.