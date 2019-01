Pourrez-vous bientôt acheter de l'électricité au groupe Colruyt ? Sa filiale Dats 24 vient d'obtenir une licence

Alors que notre facture d‘électricité représente un coût important, cette nouvelle risque d’être une aubaine pour les consommateurs.

Le groupe Colruyt, via sa filiale Dats 24, vient d’obtenir en Wallonie une licence générale de fourniture d’électricité, rapporte ce lundi le journal l’Avenir. Cette licence lui permet de vendre du courant aux entreprises et aux particuliers. Comme le font déjà des fournisseurs tels qu’Engie, Lampiris et autres Luminus.

L’enseigne Dats 24 va-t-elle dès lors se lancer sur ce marché ? La société filiale de Colruyt reste floue pour le moment. "Nous envisageons de développer des produits et services", se contente de répondre le manager des relations publiques de Dats 24 à nos confrères. "Avec la licence de fourniture, nous avons voulu être proactifs pour d’éventuels services, à terme", ajoute-t-il, sans donner plus de précisions.





Déjà producteur de courant belge et vert

Aujourd’hui, le groupe Colruyt produit de l’électricité verte via sa filiale Eoly, notamment par des éoliennes. Cette entreprise vend déjà du courant belge et vert à des entreprises.

Et s’il se confirme que Colruyt débarque sur le marché résidentiel des fournisseurs d’électricité, ce sera sans doute avec la même politique de prix que les autres enseignes, souligne l’Avenir. En d’autres termes, on peut s’attendre alors à une révolution sur le marché, et à une diminution des prix.