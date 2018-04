Premiers dédommagements versés aux clients d'Argenta

(Belga) Argenta a entamé le versement des dédommagements aux clients lésés par les problèmes IT de la banque la semaine passée. "Plusieurs clients ont envoyé un mail il y a quelques jours déjà avec une estimation des dommages subis", indique la porte-parole de la banque Christine Vermylen. "Nous avons versé les premiers dédommagements vendredi. Il s'agit de petits montants."

La page FAQ du site a été mise à jour vendredi et propose des informations pour les clients qui auraient été lésés par la panne survenue la semaine passée. Depuis vendredi midi, l'application Argenta et son système de banque en ligne sont à nouveau opérationnels. "Samedi, nous avons constaté beaucoup d'activités, tandis que la journée de dimanche a été plus calme", explique la porte-parole. "Samedi, la plupart de nos bureaux étaient ouverts, mais la situation était assez calme, sans doute en raison du beau temps." Les problèmes d'Argenta sont apparus après l'installation d'une nouvelle plateforme en ligne lors du week-end de Pâques. Le redémarrage des applications après ce long week-end s'était fait dans la douleur. (Belga)