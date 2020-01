Près d'un pensionné sur deux touche moins de 1.500 euros nets par mois en Belgique

1,2 million de retraités, soit près d'un sur deux, touchent moins de 1.500 euros nets par mois, rapportent L'Echo et De Tijd jeudi sur base des chiffres du service public fédéral des Pensions



Les pensionnés belges qui, aujourd'hui, perçoivent moins de 1.750 euros brut, soit grosso modo 1.500 euros net, sont en effet plus de 1,2 million ( 348.353 en Wallonie, 70.838 à Bruxelles, 715.916 en Flandre et 93.554 à l'étranger). "Ce nombre très élevé s'explique principalement par les carrières incomplètes", fait observer l'expert en la matière et ancien ministre sp.a, Frank Vandenbroucke. "Aujourd'hui, on compte encore de nombreuses femmes pensionnées dont la carrière professionnelle a été très courte. D'où leur pension très basse. Mais ce groupe diminue d'année en année."

Deux pensions d'indépendant sur trois (67%) sont inférieures à ce niveau de 1.500 euros net. Ce pourcentage n'est plus que de 57% pour les pensions des salariés. Quant aux fonctionnaires statutaires retraités, ils ne sont que 36.819 à devoir se contenter d'une pension inférieure à 1.750 euros brut et 6% seulement à avoir une pension inférieure à 1.500 euros net mensuels.