Près de 1.000 entreprises ont fermé en mai: c'est l'un des pires mois de l'histoire belge

Le nombre de faillites en Belgique a progressé de façon ininterrompue ces derniers mois. En mai, près d'un millier (988) d'entreprises ont dû mettre la clé sous la porte. En Flandre, un nombre record de faillites a même été rapporté. Selon le bureau Graydon, société d'informations financières, qui compile ces données, la vague de faillites attendue après la période de pandémie est arrivée, et prend de l'ampleur. "Nous constatons maintenant une hausse continue, mois après mois, depuis huit mois, du nombre de déclarations de faillites", déclare Graydon.

Les quelque 988 faillites représentent près du double du nombre d'entreprises en fin de vie de mai 2021. Mai 2022 est le troisième pire mois de mai en la matière jamais enregistré en Belgique. Il occupe même la tête en Flandre, qui a vu le mois dernier le nombre record de 566 sociétés cesser leurs activités.

Depuis janvier, 4.092 entreprises ont été déclarées en faillite dans le pays, soit 55% de plus que sur la même période un an plus tôt. Les faillites ont concerné 6.711 emplois depuis le début de l'année 2022.

Les secteurs concernés

Les secteurs de la construction (809 entreprises depuis janvier) et de l'horeca (682) ont été les plus concernés par des faillites. La fin d'activités la plus importante en nombre d'emplois est celle de B&E Cleaning à Bonheiden. Déclarée début mai, elle laisse 129 personnes sur le carreau.

Selon Graydon, malgré les mesures prises par les autorités pour soutenir les entreprises pendant la crise sanitaire, les petites sociétés ont massivement dû réinjecter du capital. "Les effets des chocs les plus récents - l'inflation, la pénurie de matériaux, les changements de consommation, ... - sont pour nombre d'entre elles le coup de grâce".