Près de 11.000 commerçants participent au "week-end du client" ces 6 et 7 octobre

(Belga) Ces samedi et dimanche, près de 11.000 commerçants participent à la deuxième édition du week-end du client partout en Belgique, dont 4.800 en Wallonie et à Bruxelles. A l'initiative de l'UCM, Unizo et Coméos, l'événement rassemble les anciens "Journée du client" et "Sunday shopping". Petits cadeaux et animations seront de mises un peu partout, mais les villes de Wavre et Gand tireront leur épingle du jeu en leur qualité de villes phares du week-end.

"L'événement permet aux commerçants de remercier leurs clients, de leur proposer deux jours de fun shopping dans une ambiance familiale et sympathique", expliquent les fédérations dans un communiqué vendredi. L'objectif est de valoriser le commerce de détail. A Wavre, plus de 170 magasins seront ouverts et la ville sera bien animée avec notamment une école de cirque pour les enfants, des échassiers, etc. L'événement permettra aussi aux clients de remporter des prix variés comme un safari au Kenya pour deux personnes, une année de shopping gratuit pour leur animal de compagnie ou encore un bouquet de fleur mensuel pendant un an grâce à divers partenaires. Les détenteurs d'une carte Sodexo, Edenred ou Monizze pourront aussi essayer de remporter un vélo électrique. Les commerçants auront également droit à leurs cadeaux puisque Worldline et Bancontact Payconiq Company offriront la gratuité des paiements sans contact à leurs clients. Enfin, un commerçant sera également désigné "Audacieux du digital" par Base Business et se verra remettre un coup de pouce à l'innovation de 1.500 euros. (Belga)