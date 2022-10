Près de 14.000 commerces participent au week-end du client ces samedi et dimanche

(Belga) Ces samedi et dimanche, près de 14.000 commerces participent à la sixième édition du "week-end du client" partout en Belgique. Durant deux jours, l'ambiance se voudra festive et les clients seront mis à l'honneur et remerciés pour leur fidélité par des petits cadeaux. Des animations seront également organisées partout dans les villes, villages et quartiers. La ville de Wavre sera principalement mise en avant en Wallonie, tandis que ce sera le cas de Hasselt en Flandre.

L'événement est organisé à l'initiative de Comeos, l'UCM et Unizo. Outre les attentions dans chaque commerce, un grand concours sera organisé sur base des flyers à code unique reçus lors d'achats. Il permettra de remporter différents prix comme un chèque-cadeau voyage, un vol en montgolfière, des biscuits Destrooper ou encore un abonnement au journal L'Avenir. Après deux éditions marquées par la crise sanitaire, celle de 2022 est "particulièrement importante", soulignent les fédérations organisatrices. Si toutes les restrictions sanitaires sont désormais levées, "le contexte anxiogène et la hausse des prix ne poussent pas à la dépense. Les commerçants espèrent une bouffée d'oxygène est d'espoir. Le 'merci' aux clients sera particulièrement chaleureux." (Belga)