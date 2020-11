Près de 36.000 Belges ont demandé le rachat de leurs périodes d'études: si vous souhaitez faire de même, ne tardez pas

Près de 36.000 Belges ont demandé le rachat de leurs périodes d'études auprès du Service fédéral des pensions jusqu'en septembre de cette année, a indiqué jeudi le Service des pensions à Belga. Cela concerne 16.257 salariés du secteur privé et 19.705 fonctionnaires, soit 35.972 personnes au total. Il s'agit des chiffres les plus récents, ceux d'octobre n'ayant pas encore été consolidés. Quiconque souhaite augmenter sa pension ne doit plus tarder. Le régime favorable expirera à la fin du mois de novembre.



Parmi les salariés, 10.279 flamands et 5.978 francophones ont demandé le rachat de leurs périodes d'études, contre 12.975 flamands et 6.730 francophones parmi les fonctionnaires. Comment fonctionne le rachat ? Pour chaque année d'études supérieures réussie, il est possible de payer 1.560,60 euros par période de 12 mois à l'État. Chaque période rachetée augmente le montant brut de la pension. Le montant investi est par ailleurs déductible des impôts. Pour qui ces rachats sont-ils intéressants ? Le salarié paie la somme forfaitaire (1.560,60 euros à l'index 147,31) s'il rachète les périodes d'études dans les 10 ans suivant l'obtention de son diplôme. Au-delà de cette période, le Service des pensions effectue un calcul actuariel. Une période de transition est prévue pour les salariés ayant obtenu leur diplôme avant le 1er décembre 2007. Jusqu'au 30 novembre 2020 inclus, ils peuvent racheter les années à partir du 20e anniversaire en versant une somme forfaitaire. Après cette période, ils pourront racheter toutes leurs années selon le calcul actuariel. Dans le cas des fonctionnaires, les années d'études antérieures étaient prises en compte gratuitement si le diplôme était nécessaire pour le recrutement ou la nomination ultérieure. Si la première date de pension possible était au plus tard le 1er décembre 2018 et que le fonctionnaire a été nommé à titre définitif au plus tard le 1er décembre 2017, ses années d'études entrent alors encore en ligne de compte gratuitement. Si la première date de pension possible est postérieure au 1er décembre 2018, seule la partie du certificat de diplôme acquise par le fonctionnaire à cette date est encore prise en compte gratuitement. Jusqu'au 30 novembre 2020, le fonctionnaire paiera la somme forfaitaire (1 560,60 euros à l'index 147,31). Toute personne peut calculer le montant nécessaire au rachat de ses périodes d'étude et voir ce que ce rachat lui rapportera sur le site mypension.be. Le Service fédéral des pensions ne dispose pas de chiffres sur les travailleurs indépendants, mais pour connaître les possibilités qui s'offrent à eux, ils peuvent consulter le site www.inasti.be/fr/faq/mes-etudes-sont-elles-prises-en-compte-pour-ma-pension

