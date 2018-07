Près de la moitié moins de déclarations fiscales en ligne rentrées jeudi en raison de la panne

(Belga) Jeudi, 45.000 déclarations d'impôt ont été rentrées via Tax-on-web, soit près de la moitié moins que les 80.000 escomptées, indique vendredi Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances. L'explication à ce constat se trouve dans la panne de plusieurs heures qui a touché Tax-on-web jeudi.

En raison de cette panne, la date limite pour la remise des déclarations a été repoussé à ce dimanche 15 juillet. Le SPF Finances s'attend d'ici là à réceptionner encore environ 35.000 déclarations. Vendredi à 12h30, 8.000 déclarations en ligne de plus avaient été remises. Ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que cette année, le nombre de déclarations en ligne sera moindre, en raison du nombre croissant de propositions de déclaration simplifiée envoyées. (Belga)