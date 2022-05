Prix des carburants au plus haut: pourquoi ne ressent-on pas la mesure d'aide prise par le gouvernement?

Depuis ce matin, l'essence coûte encore plus cher avec un nouveau prix "record" à la pompe: environ 2 euros par litre. Des augmentations de prix qui vous interpellent. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages à ce propos via notre bouton orange Alertez-nous. L'une des questions qui revient le plus souvent, c'est : pourquoi ne ressent-on pas l'effet du fameux "cliquet inversé" ?

Parce que le gouvernement n'a pas activé le cliquet inversé mais pris une mesure unique de réduction de 0,175€ par litre de carburant. Et depuis lors, le prix du pétrole a augmenté. Si le gouvernement n'avait pas pris cette mesure, le prix actuel de 2,083€ à la pompe serait de 2,258€.