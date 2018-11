Prix des carburants: l'automobiliste belge paie-t-il plus que ses voisins pour faire le plein?

Le prix des carburants fait grincer des dents en Belgique. Mais qu'en est-il par rapport aux pays voisins ? Paie-t-on plus ou moins cher qu'eux ?

Notre journaliste Simon François a comparé le prix des carburants en Belgique et dans les pays voisins. L'automobiliste belge paie-t-il plus pour rouler ? "Tout dépend du type de carburant que vous mettez dans votre voiture. En Belgique, le prix maximum payé à la pompe est de 1,465€/l. pour l'essence, et 1,611€/l. pour le diesel", a-t-il indiqué en direct dans le RTLinfo 19h.

Chez nos voisins, le litre d'essence est souvent plus cher, exception faite du Luxembourg. "On a ainsi 1,489€/l. en France, 1,626€/l. aux Pays-Bas, 1,466€/l. en Allemagne. L'exception est bien sûr le Luxembourg qui pratique traditionnellement des prix moins élevés pour les taxes perçues sur les carburants", précise-t-il.

Mais pour le diesel, la situation s'inverse. "C'est dans notre pays que le prix est le plus important comparé aux voisins. On a 1,493€/l. en France, 1,404€/l. aux Pays-Bas, 1,306€/l. en Allemagne, et 1,164€/l. au Luxembourg".

Avec la même somme d'argent, on ne parcourt donc pas le même nombre de kilomètres en fonction du pays où l'on a fait le plein. Avec 50 euros de diesel, on fera ainsi 516 kilomètres en Belgique, contre 633 kilomètres en Allemagne et 716 kilomètres au Luxembourg.