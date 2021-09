Projet Batopin: "promesse d'un distributeur à moins de 5 km insuffisante", dit Financité

(Belga) Le projet Batopin, initié par Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC, s'était engagé à maintenir un point cash dans un rayon de 5 km du domicile pour 95% des Belges, souligne l'ASBL Financité de promotion d'une finance responsable et solidaire. L'ASBL estime que la nouvelle mouture du plan de Batopin, revue pendant l'été, ne tient pas ses promesses puisque les provinces de Namur et du Luxembourg sont toujours insuffisamment desservies, selon elle.

Le nombre de communes belges non desservies par un distributeur évolue positivement, puisqu'il passe de 29 à 11 communes selon le nouveau plan, reconnaît Financité qui, en revanche, conteste le fait que, la Wallonie serait la grande gagnante de cette nouvelle version puisque seules 7 communes wallonnes n'auront aucun distributeur sur le territoire, contre 9 actuellement. Cependant, avance l'ASBL, ce chiffre tient compte de tous les services, en ce compris donc les distributeurs des banques ne faisant pas partie du projet Batopin et ceux mis en place par bpost. Financité rappelle aussi que le critère des 5 km (à vol d'oiseau) utilisé par Batopin est loin d'être une distance acceptable. L'ASBL souhaiterait qu'au minimum 95% de la population aient accès à un distributeur offrant l'assortiment de base (retrait, dépôt?) dans les 2,5 km par la route, et au minimum 98% de la population dans les 5 km par la route. Par ailleurs, selon Financité, chaque commune devrait disposer d'un nombre d'appareils équivalent à au moins un appareil par tranche de 1.500 habitants. (Belga)