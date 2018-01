(Belga) Proximus rencontre à nouveau des problèmes techniques mardi matin, selon plusieurs messages postés par des clients sur des réseaux sociaux. L'entreprise de télécoms a confirmé via son compte Twitter rencontrer "actuellement des problèmes techniques" sur son réseau et mettre "tout en œuvre pour rétablir au plus vite une situation normale".

Si les problèmes rencontrés lundi concernaient surtout Proximus TV, il semble que les désagréments de ce mardi matin touchent plutôt le courrier électronique (e-mails). Lundi soir, une panne d'électricité dans un data center de Proximus a privé les clients de Proximus TV de télévision durant environ une heure à travers tout le pays.