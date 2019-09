Faillite de Thomas Cook: qu'est-ce que le Fonds de garantie voyages et est-il prêt à intervenir?

Il est prêt à intervenir si Thomas Cook Belgique est à son tour déclaré en faillite.

Le Fonds de garantie voyages, qui intervient en Belgique en cas d'annulation ou d'interruption du voyage à la suite de l'insolvabilité d'un organisateur de voyages, dispose de suffisamment de moyens pour garantir le remboursement des voyageurs si le voyagiste Thomas Cook était également déclaré en faillite en Belgique, rassure lundi matin son directeur général, Mark De Vriendt.

Ce Fonds de garantie, auquel est affilié Thomas Cook, ne prendra le relais que si l'entreprise dépose le bilan en Belgique, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.

Le tour-opérateur indique qu'il continue ses activités comme prévu mais n'accepte néanmoins pas de nouvelles réservations.

Un groupe d'action a été instauré au sein du Fonds et ce dernier dispose de suffisamment de moyens pour rembourser les voyageurs. Des contacts ont déjà été pris au cas où il faudrait rapatrier des vacanciers belges.

"C'est un drame pour le secteur et pour l'industrie du voyage en Belgique. C'est du jamais vu", ajoute Mark De Vriendt.

Le Fonds de Garantie Voyages est une association d'assurances mutuelles à laquelle des agences et organisateurs de voyage cotisent : ils payent un petit pourcentage sur leur chiffre d'affaire.

Le fonds de garantie voyages est en place en Belgique depuis 1997. L'idée prend forme en 1990 après plusieurs faillites importantes dans le secteur du voyage. L'Europe crée à cette époque une directive pour former un système de protection pour les voyageurs.

En 20 ans, le fonds de garantie voyage a fait face à une centaine de faillite. Plus de 28.800 voyageurs ont pu être aidés pour un coût total de 11 millions d'euros. Le dernier cas remonte à 2010 avec le tour opérateur 'Best Tour', le plus gros tour opérateur belge. Le fond était venu en aide à plus de 5600 voyageurs.