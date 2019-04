Que deviennent les ex-travailleurs de Caterpillar passés par le Forem? "63,8% ont retrouvé un emploi"

La cellule de reconversion pour les travailleurs du site de Caterpillar-Gosselies a été mise en place il y a tout juste deux ans. 2.000 personnes avaient perdu leur emploi suite au départ de l'entreprise. Quel est le bilan après deux ans? Fabien Braeckevelt, expert en reconversions collectives pour le Forem, donne les principaux chiffres au micro de Marc Demoustier.



"On a 63,8% des personnes qui ont retrouvé un emploi, et ce très majoritairement dans des emplois durables. Parce que parmi ces personnes, 69% ont retrouvé un emploi avec un CDI. Donc ce sont des chiffres assez importants, c'est une preuve de succès. A côté de ça, il faut quand même le souligner, il y a près de 50% des personnes de Caterpillar qui sont passées par une formation pendant la durée de la cellule de reconversion. Il y a des personnes qui sont encore actuellement en formation et qui, une fois la formation terminée, trouveront un emploi, j'espère, de qualité. Donc le taux de réinsertion augmentera encore", a indiqué Fabien Braeckevelt.