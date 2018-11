Que paie-t-on dans un litre de carburant?

On parle beaucoup de la hausse des prix des carburants. Que paie-ton exactement dans 1 litre d'essence et de diesel et surtout, où va l'argent ?

Chaque année, les Belges consomment 8 milliards de litres de diesel et 5 milliards de litres d’essence. Mais au fond que paie-t-on quand on va à la pompe ?

La répartition est à peu de choses près la même pour les deux carburants.

On paie:

- le produit

- la marge pour les compagnies pétrolières et les distributeurs

- les accises et cotisations énergie

- et enfin la TVA



L’Etat empoche donc 57% du prix d’un litre essence. Et 54 % du prix d’un litre de diesel. Soit plus que les compagnies pétrolières et les distributeurs réunis.

Olivier Neirynck, fédération belge des négociants en carburants: "Aujourd'hui, manifestement, c'est l'Etat qui est le grand gagnant au niveau des stations services, puisqu'il y a toutes ses rentrées accises, TVA qui ont atteint des sommets et qui dépassent les 50% du prix unitaire. Le gouvernement a toujours dit depuis le début de cette législature que, il voulait atteindre le niveau d'accises du diesel à celui de l'essence. C'est fait depuis le 19 juillet. Maintenant, j'espère que le gouvernement arrêtera cette augmentation d'accises sur l'un ou l'autre produit."

Pour l’Etat, c’est une rentrée d’un peu plus de 6 milliards d’euros par an: 5 milliards pour les accises et un milliard pour la TVA.

Pour Jean-Pierre Van Dijk, secrétaire général de la fédération pétrolière belge, la situation na va pas changer prochainement: "Il est certain qu'ils y tiennent et ils ne lâcheront pas. Ce qui veut dire que, quelque soit la source d'énergie que l'on emploiera dans le futur, les 6 milliards seront perçus."

Imagine-t-on alors taxer les alternatives comme le gaz naturel ou les véhicules électriques ?

Jean-Pierre Van Dijk: "Tôt ou tard on peut s'imaginer que tout le monde sera logé à la même enseigne."

6 milliards qui entrent dans le budget global de l’Etat et ne sont pas affectés à un poste déterminé.