Quel est le COÛT de la première vague de Coronavirus en Belgique? L'INAMI révèle les chiffres

L'INAMI a chiffré le coût de la première vague de Covid chez nous et la note s'élève à plus d'un demi-milliard d'euros. Ce qui a coûté le plus cher, ce sont les mesures de protection et le matériel pour les prestataires de soins de santé : masques, gants, blouses de protection, soins désinfectant. Tout cela a coûté 168 millions d'euros.

Viennent ensuite les adaptations aux fournitures de base : 59 millions, suivis par le remboursement des tests de dépistage pour 42 millions d'euros et enfin 32 millions d'euros pour les centres de tri.

Cette addition n'est pas complète car à cela s'ajoutent tous les coûts relatifs aux examens et des traitements. L'INAMI a pris en compte 17.500 admissions à l'hôpital, en considérant en moyenne qu'un patient atteint de Covid-19 reste entre 10 et 14 jours à l'hôpital. Ce coût des traitements et examens s'élève à 150 millions d'euros.

Au total, pour le secteur médical, le coût de cette première vague s'élève à 512 millions d'euros.