Quel est le meilleur moyen de faire baisser votre facture d'énergie en Wallonie ? "En réalisant des travaux d'isolation, clairement"

Face à la flambée des prix de l’énergie, le meilleur moyen de réduire sa facture est-ce de réaliser des travaux ? "Oui, clairement", répond Philippe Henry. Le ministre wallon de l'Energie et de la Mobilité était l'invité de Fabrice Grosfilley ce vendredi matin sur Bel RTL. "Evidemment, il faut pouvoir être outillé pour le faire, avoir le budget. C’est pour cela que nous sommes entrés dans une phase d’amplification de l’aide aux ménages pour isoler son bâtiment", ajoute l'écologiste.

Suppression de l'audit obligatoire

Le gouvernement wallon a mis en place un nouveau mécanisme d'aide simplifiée qui est complémentaire au système des primes Habitations. Il permettra aux citoyens ainsi qu'aux associations de copropriétaires de bénéficier de primes pour l'isolation de toitures et pour des petits travaux de salubrité et de rénovation énergétique de moins de 3.000 euros, sans devoir effectuer d'audit énergétique préalable.

"En ce qui concerne l’isolation des toitures ou les petits travaux, il va y avoir dispense d’audit. Cela veut dire qu’il y a des primes très importantes qui peuvent aller jusqu’à 6.000 euros suivant le niveau de revenu, le type de travaux, etc. sans besoin de faire un audit préalable pour diminuer sa facture ", détaille le ministre.

Vous pouvez faire vos travaux vous-mêmes et être remboursé sur factures

Grande nouveauté: mes demandeurs pourront également réaliser certains travaux eux-mêmes, sans passer par des professionnels. "Exactement, on ne doit plus faire d’audit et on peut même faire ses travaux soi-même. Il y a aussi une subsidiation pour les travaux qu’on fait soi-même en termes d’isolation", explique Philippe Henry.

Concrètement, il ne faut plus passer par un professionnel, il suffit de déposer soi-même les factures des matières premières. "En respectant les conditions de niveaux d’isolation, de types de matériaux et il y a tout un niveau de subsidiation qui varie en fonction de la superficie, du fait qu’on utilise des matériaux bio sourcés, ce qui est soutenu aussi, et bien sûr en fonction de l’ampleur des travaux que l’on réalise", énumère l'écologiste.

Il en va de même pour les chaudières

Il en va de même pour les chaudières. Il ne faut plus faire d’audit pour le remplacement d’un système de chauffage plus performant et plus durable. "On a aussi prévu une prime spécifique où il n’y a plus besoin de faire un audit préalable. Donc, si par exemple, son chauffage rend l’âme et qu’on doit le remplacer rapidement, on peut aller très vite et si on est dans les conditions de mettre un chauffage durable, sortir des énergies fossiles, avec une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse, alors on a aussi des subsidiations qui peuvent être de plusieurs milliers d’euros sans nécessiter un audit préalable", détaille le ministre.

Les procédures sont ainsi simplifiées et certaines primes sont augmentées. La suppression de l’audit obligatoire est en vigueur dès maintenant. Pour les primes toitures, la date de la facture doit être postérieure au 1er mai. Pour les primes chauffages, vous pouvez rentrer des factures postérieures au 1er février. Et pour les sinistrés, c’est rétroactif depuis juillet 2021.

Un budget total de 72 millions d'euros a été prévu sur la période 2022-2024. Toutes les informations sont accessibles sur le site energie.wallonie.be