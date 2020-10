Quelle application de vidéo utiliser pour vos visioconférences?

Comme chaque jour, notre spécialiste économique nous distille ses bons conseils. Ce jeudi, il passait en revue les différents outils pour effectuer des visioconférences.

Bruno, plus de café, de restaurant … télétravail … on va rester chez nous … et donc il va falloir télécommuniquer pour socialiser … mais avec quels outils ? Qu’existe-t-il sur le marché ?

En gros … vous avez Skype, le pionnier, WhatsApp, omniprésent sur nos smartphones, Messenger, le chat de Facebook, Signal, le plus récent et alors les outils professionnels tels que Zoom, Webex ou Teams.

Quels sont les critères pour choisir son application de téléconférence ?

Si c’est pour un usage familial ou privé, le 1er critère, c’est la simplicité. Le 2ème critère, c’est de choisir un outil non professionnel car pour échanger avec vos amis en passant un appel de groupe, il faut une application qui soit utilisée par un maximum de ceux-ci et des membres de votre famille. On exclut donc les Teams ou Webex que vous utilisez au boulot. On garde Zoom par contre parce qu’il est super facile d’utilisation.

Bruno, mais qu’en est-il de la sécurité et de la confidentialité ?

C’est clairement le 3ème critère ! Parce que comme l’utilisation de ces applications explose, les hackers se sont aussi invités dans ce compartiment de l’informatique.

Allez on les passe en revue et on commence par le pionnier Skype ! Qui est né en quelle année ?

2003 déjà … C’est une valeur sûre. Disponible sur tous les ordinateurs ou presque, et d’office sur ceux qui utilisent Windows. Il tourne même sur la Xbox. Il est un peu plus complexe que les meilleurs élèves de la classe, il propose des fonctionnalités intéressantes comme la traduction automatique et si vous avez une grande famille, il accepte jusque 50 participants dans un call. Côté sécurité Skype est bon, à condition que vous cochiez l’onglet "conversation privée".

Parfait … WhatsApp à présent … ?

Excellent niveau sécurité avec un chiffrement de bout en bout … mais n’oubliez pas que vous partagez vos conversations avec Facebook … donc ne vous étonnez pas de recevoir des pubs liées au contenu de ces conversations. Sinon, 8 personnes maximum dans le call, c’est le plus souvent suffisant. Le démarrage et l’utilisation sont très faciles. Et il y a aussi des applications très utiles comme par exemple le partage de localisation. Le seul inconvénient, c’est qu’il faut un numéro de GSM pour l’utiliser.

Et notre bon vieux Messenger ?

Moyen au niveau de la sécurité car le chiffrement ne concerne que les communications écrites et on sait que les robots de Facebook scrutent les conversations. Le nombre maximum de participants de 50 aussi. Facile à utiliser car intégré dans votre compte Facebook et donc vous pouvez facilement communiquer avec tous vos contacts.

Par contre, il y a des publicités et la qualité vidéo est mauvaise.

Zoom enfin … ?

Très facile, car il suffit de partager un lien pour échanger avec un maximum de 100 participants. Le problème c’est que le niveau de sécurité est très faible et que la version de base coupe la conversation après 40 minutes.

Essayez enfin SIGNAL le petit nouveau … qui est hyper sécurisé.