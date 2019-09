Quelque 50.000 visiteurs au Week-end de la bière sur la Grand-Place

(Belga) Quelque 50.000 personnes ont pris part au week-end de la bière des Brasseurs belges qui se tenait jusqu'à dimanche soir sur la Grand-Place de Bruxelles. La fréquentation est en baisse après les 60.000 visiteurs présents l'an dernier lors de la 20e édition. Les organisateurs attribuent ce recul à des conditions météo difficiles et à la tenue d'autres grands événements ce week-end dans la capitale.

Le Mémorial Van Damme, les journées du Patrimoine et eat Brussels, drink Bordeaux ont en effet aussi animé Bruxelles ces derniers jours. Les précipitations, de samedi essentiellement, n'ont elles non plus pas incité le touriste ou les Bruxellois à se rendre sur la Grand Place pour siroter l'une des 400 bières que la cinquantaine de brasseurs proposait depuis leur stand. Les microbrasseries et les nouveaux membres ont cependant eu beaucoup de succès, a précisé la directrice des Brasseurs, Nathalie Poissonnier. La Fédération accueille depuis peu également les plus petites structures brassicoles, ce qui a, semble-t-il, convaincu le public. La vente des jetons, désormais électronique, a quant à elle permis d'éviter les grandes files aux caisses. (Belga)