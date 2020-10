Qui fait partie de Beyond Chocolate?

Le partenariat compte aujourd'hui pas moins de 52 membres.

- 3 producteurs de chocolat de couverture (qui fournissent 90% du chocolat de couverture acheté par les chocolatiers belges) :

Barry Callebaut





Cargill





Puratos

- 12 fabricants de chocolat

Mondelez (Côte d'Or, Milka, Toblerone, Lu)





(Côte d'Or, Milka, Toblerone, Lu) Mars (Mars, Snickers, Twix, Maltesers, Bounty, Milky Way, M&M's, Celebrations, Balisto)





(Mars, Snickers, Twix, Maltesers, Bounty, Milky Way, M&M's, Celebrations, Balisto) Nestlé (Lion, Kitkat, Galak, Quality Street, Smarties, Rolo, L'Atelier, After Eight)





(Lion, Kitkat, Galak, Quality Street, Smarties, Rolo, L'Atelier, After Eight) Baronie (Jacques, Duc d'O)





(Jacques, Duc d'O) Galler





Lotte Group (Guylian)





(Guylian) Oxfam





Libeert (Libeert, Super Choc)





(Libeert, Super Choc) Tony's Factory (Tony's Chocolonely)





(Tony's Chocolonely) Belvas (Belvas, Bel&Bio)





(Belvas, Bel&Bio) Kim's Chocolates (Cachet, KC Chocolatier, MDD)





(Cachet, KC Chocolatier, MDD) Luc Van Hoorebeke

- 2 organismes liés à la production

Choprabisco (L'Association Royale Belge des Industries du Chocolat, de la Praline, de la Biscuiterie et de la Confiserie, comptant 170 membres)





(L'Association Royale Belge des Industries du Chocolat, de la Praline, de la Biscuiterie et de la Confiserie, comptant 170 membres) Zoto (Consultant facilitateur dans la chaîne d'approvisionnement des petits chocolatiers réalisant leur chocolat sans intermédiaire à base des fèves directement issues du producteur (bean-to-bar))

- 5 distributeurs

Aldi





Carrefour





Colruyt





Delhaize





Lidl

- 6 ONG

Bos+ (Lutte contre la déforestation)





(Lutte contre la déforestation) Oxfam (Commerce équitable, lutte contre la pauvreté, aide humanitaire)





(Commerce équitable, lutte contre la pauvreté, aide humanitaire) Rikolto (Commerce équitable, accès à la nourriture)





(Commerce équitable, accès à la nourriture) La fondation Samilia (Lutte contre la traite des êtres humains)





(Lutte contre la traite des êtres humains) Trias (Coopération au développement)





(Coopération au développement) WWF (Protection de l'environnement et développement durable)

- 7 structures académiques

Université d'Anvers





Université catholique de Louvain





Université d'Hasselt





Université de Gand





Vrije Universiteit Brussel





ARES (Académie de recherche et d'enseignement supérieur, structure interuniversitaire active dans la coopération au développement)





(Académie de recherche et d'enseignement supérieur, structure interuniversitaire active dans la coopération au développement) Vliruos (Actif dans les partenariats entre universités/hautes écoles flamandes et pays du Sud)

- 4 certifications

Vlaanderen BioForum (Secteur bio flamand)





(Secteur bio flamand) Fairtrade Belgium (Commerce équitable)





(Commerce équitable) Iseal Alliance (Association mondiale des membres pour des normes de durabilité crédibles)





(Association mondiale des membres pour des normes de durabilité crédibles) Rainforest Alliance (Préservation des forêts et de la biodiversité)

- 3 acteur publics

La Belgique (Via le gouvernement belge)





(Via le gouvernement belge) Enabel (L'Agence belge de développement)





(L'Agence belge de développement) Bio (La Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement)

- 3 syndicats

ABVV Horval (Syndicat socialiste, secteur Horeca, Agriculture et Alimenation)





(Syndicat socialiste, secteur Horeca, Agriculture et Alimenation) ACLVB (Syndicat libéral)





(Syndicat libéral) ACV-CSC Metea (Syndicat chrétien, secteur Metal et Textile)

- 5 investisseurs à impact social

Alterfin (Investissements dans des institutions de microfinance et de associations de producteurs dans le Sud)





(Investissements dans des institutions de microfinance et de associations de producteurs dans le Sud) Incofin CVSO (Investissement dans des micro-entreprises dans les pays en développement)





(Investissement dans des micro-entreprises dans les pays en développement) Kampani (Fonds d'investissement à impact social pour l'agriculture des pays du Sud)





(Fonds d'investissement à impact social pour l'agriculture des pays du Sud) Lita.co (Investissements en ligne dans des entreprises à vocation sociale, sociétale ou environnementale)





(Investissements en ligne dans des entreprises à vocation sociale, sociétale ou environnementale) Oikocredit (Investissements dans les énergies renouvelables, l'agriculture durable et le commerce équitable, micro-financements)

- Autres

The Shift (Platefome belge du développement durable)





(Platefome belge du développement durable) Le port d'Anvers

Les absents

Le partenariat est ouvert à tous les membres du secteur du chocolat belge. Si beaucoup des signataires ci-dessus sont là depuis le début, certains l'ont rejoint en 2019 : Baronie, Galler, la Fondation Samilia, Nestlé, Lita.co et le port d’Anvers. D'autres pourraient donc se rajouter à la liste cette année-ci et les années à venir.

Ferrero (Ferrero Rocher, Mon Chéri, Raffaelo, Kinder, Nutella)





(Ferrero Rocher, Mon Chéri, Raffaelo, Kinder, Nutella) Leonidas





Pladis (Godiva)





(Godiva) Neuhaus





August Storck (Merci)





(Merci) Lindt & Sprüngli (Excellence, Lindor)





(Excellence, Lindor) NewTree





Dolfin (Dolfin, Tohi)

(Dolfin, Tohi) Alfred Ritter (Ritter Sport)





(Ritter Sport) Albert Heijn





Louis Delhaize (Cora)





(Cora) Makro/Metro





Intermarché





Alvo





Lambrechts (Spar)





(Spar) Jumbo





UTZ (Certification)

Le cas des chocolatiers "bean-to-bar" (Pierre Marcolini, Benoit Nihant, Cédric De Taeye, Van Dender, Mike & Becky, The Chocolate Line, Mi Joya) est différents. La plupart ayant noué des partenariats directement avec des producteurs qui ne déforestent pas et qu'ils rémunèrent particulièrement bien pour leurs fèves, ils remplissent déjà les objectifs de Beyond Chocolate, ou y sont présents via Zoto.