Rappel de "minis cheeseburgers" commercialisés chez Intermarché

(Belga) La société Bretzel Burgard procède au rappel du produit "10 Mini Cheeseburgers" (165g) de la marque Monique Ranou, commercialisé dans des grands magasins Intermarché.

Ce rappel fait suite à une notification concernant une teneur trop élevée en résidus du produit phytopharmaceutique (oxyde d'éthylène) dans les graines de sésame, explique l'entreprise dans un communiqué. Il a donc été décidé de retirer ce produit de la vente et de le rappeler auprès des consommateurs. Ces produits ont été commercialisés via les magasins Intermarché, entre le 9 juillet et le 10 novembre. Les consommateurs qui auraient acheté ces "minis hamburgers" sont invités à ne pas les consommer et à les rapporter dans leur magasin, où ils leur seront remboursés. (Belga)