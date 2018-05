Rappel des coeurs en chocolat "Amor" de la marque Cupido

(Belga) L'Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a communiqué un rappel du produit en chocolat avec praliné "Amor" de la marque Cupido à la suite d'un contrôle de qualité chez un fournisseur qui a révélé un problème sanitaire.

Le produit concerné a été distribué par la société Hamlet et distribué via les points de vente NORA, rue de l'étuve à Bruxelles et la Chocolaterie de Burg à Bruges. L'Afsca a noté la présence d'esters d'acides gras et estime que la consommation de ce produit représente un risque pour la santé à long terme. Il s'agit du lot 92275, avec une date de péremption le 17/07/2019. L'Afsca recommande de rapporter le produit en question au point de vente où il a été acheté, pour être entièrement remboursé. (Belga)