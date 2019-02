Rapport annuel de la BNB - La FEB veut une nouvelle baisse des cotisations patronales

(Belga) Les réductions de charges créent de l'emploi, affirme la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) en réaction au rapport annuel de la Banque Nationale de Belgique (BNB). Pour cette raison, la fédération patronale plaide pour une nouvelle diminution des cotisations patronales, de 25 à 20%.

Les difficultés de recrutement auxquelles font face les entreprises dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre constitue l'un des principaux freins pour l'économie belge, affirme la Banque nationale. La FEB formule ses propositions. L'organisation souhaite notamment ajuster la prime d'ancienneté, qui augmente en fonction du nombre d'années travaillées, afin de maintenir les employés plus expérimentés au travail. La formation, en particulier dans les disciplines des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), doit également être développée. La FEB ajoute que la Belgique devrait développer "une véritable culture de l'apprentissage" tout au long de la vie. Enfin, la FEB souhaite une nouvelle réduction d'impôt. "Si nous voulons augmenter notre taux d'emploi, avoir des entreprises compétitives qui investissent et créent de la prospérité et des emplois est essentiel. Si des emplois peuvent encore être pourvus, moins d'allocations devront être payées et davantage d'impôts et de cotisations de sécurité sociale seront perçus. Cela a un effet positif sur nos finances publiques", selon Pieter Timmermans, administrateur-délégué. (Belga)