Rapport annuel de la BNB - La FGTB ne souscrit pas à un rapport soutenant explicitement la politique gouvernementale

Malgré l'attention portée par la Banque nationale de Belgique (BNB) aux revendications syndicales, la FGTB - comme l'an passé - ne peut souscrire entièrement au rapport annuel de l'institution, "en raison des passages soutenant explicitement la politique gouvernementale", a indiqué le syndicat socialiste.

Ce dernier soutient néanmoins différents points du rapport, dont l'attention accordée à la durabilité, à la cohésion sociale et à l'inclusion. L'importance portée aux investissements en matière d'innovation, de formation et d'infrastructure est également saluée tout comme le fait que la BNB "reconnaisse une croissance plus lente de l'emploi en Belgique par rapport à la zone euro". "Nous soutenons également l'accent mis sur la neutralité budgétaire des mesures (para)fiscales prises par ce gouvernement ainsi que la demande de respecter le cadre des négociations au niveau interprofessionnel", poursuit la FGTB qui attache aussi, comme la BNB, "une grande importance au parachèvement de l'union bancaire, avec en particulier le mécanisme de résolution unique et le système de garantie des dépôts". Voilà pour le positif. "Malheureusement, nous ne pouvons pas marquer notre accord avec certains passages cruciaux" du rapport, tempère le syndicat. Ainsi, selon lui, "l'affirmation explicite selon laquelle la politique du gouvernement commence à porter ses fruits, ne peut pas être confirmée" alors que "la croissance économique et l'évolution de l'emploi en Belgique restent à la traîne par rapport à la moyenne de la zone euro" et que "les emplois créés demeurent précaires". Par ailleurs, la BNB "exprime explicitement son soutien au nouveau cadre en matière de formation des salaires". Or, pour la FGTB, "continuer à restreindre l'autonomie des partenaires sociaux via la réforme de la loi de 1996 compliquera une juste répartition, entre le travail et le capital, du développement économique." "Nous déplorons en outre l'absence d'éléments visant à plaider pour rendre le travail plus faisable, en particulier pour les travailleurs âgés", ajoute le syndicat qui regrette enfin que le rapport "n'accorde pas suffisamment d'attention à la nécessité d'une fiscalité plus juste". "La BNB soutient notamment que la diminution de l'impôt des sociétés s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale. Pour nous, pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale, il faut prioritairement mettre fin aux possibilités d'échappatoires fiscaux et certainement pas s'adonner à une course vers le bas en matière de taux d'imposition", conclut la FGTB.