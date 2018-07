RDC: de nouveaux billets de banque pour lutter contre la contrefaçon

(Belga) La Banque centrale du Congo (BCC) a annoncé mardi à Kinshasa la mise en circulation en août de nouvelles coupures de francs congolais (CDF) afin d'améliorer la sécurité de la monnaie de la République démocratique du Congo.

La BCC a dénoncé notamment "la multiplication des attaques des contrefacteurs contre la monnaie nationale". A partir du mois d'août, la BCC va mettre en circulation une nouvelle série des coupures de 500 CDF, 1.000 CDF et 5.000 CDF, selon un communiqué. Cette opération vise à "optimiser le niveau de sécurité des billets". Au début de l'année, les billets de 5.000 CDF étaient largement contrefaits poussant la Banque centrale à mener une campagne d'identification des billets émis par l'autorité monétaire. La mise en circulation du reste de la nouvelle série des billets interviendra dans le courant de l'année 2019. "Les billets de l'ancienne série ont cours légal sur l'ensemble du territoire national et circuleront concomitamment avec ceux de la nouvelle série jusqu'à leur remplacement intégral". Les séries actuelles des billets de francs congolais ont respectivement été mises en circulation en 1999 et en 2012. (Belga)