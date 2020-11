Du réconfort en temps de coronavirus: le BOOM des ventes de fromages et appareils à raclette

Les Belges se remontent le moral à coup de raclettes ces dernières semaines. On constate une augmentation dans certaines enseignes des ventes d'appareils à raclette, et plus globalement, des ventes de fromages à raclette.

Parmi les raisons qui expliquent ce boom, il y a bien sûr la fermeture des restaurants. Plutôt que d'investir dans un resto, on achète un appareil à raclette pour s'offrir ce petit plaisir à domicile. La raclette, c'est aussi le repas convivial par excellence : en famille, ça a beaucoup de succès selon les fromagers sondés.

"C'est vrai que depuis le début de la saison, on constate que les amateurs de raclette sont nombreux à apprécier ces plaisirs fromagers, confirme Sébastien Luthers, fromager à Liège. Ça réchauffe les cœurs en hiver, quand on est à la maison de manière générale."

Dans son commerce, la Fromagerie de Vennes, 14 saveurs de fromage à raclette sont proposées aux clients, plus nombreux que l'an passé. Le patron a dû augmenter ses stocks de fromage à raclette suisse notamment. "50% en plus de fromage à raclette par rapport à ce qu'on avait commandé l'an passé".

La vente d'appareils à raclette connait le même succès. Chez Mediamarkt, on compte une hausse de 81% des ventes d'appareils à raclette en octobre 2020 par rapport à octobre 2019. La chaîne s'attend à une deuxième vague de ventes si le gouvernement n'annonce pas de réouverture des restaurants.

Delhaize et Colruyt constatent une hausse de 10% des ventes de fromages en rayon par rapport à 2019. Colruyt précise que les ventes de fromages à fondue explosent également.

