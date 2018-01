Remplacement des F-16: "Ne jetez pas l'argent par les fenêtres!" dénonce le mouvement de la paix

Le mouvement de la paix a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle campagne s'opposant à l'achat de nouveaux avions de combat sous le slogan "Ne jetez pas l'argent par les fenêtres! ".

Selon cette plate-forme pacifiste, l'austérité budgétaire est la règle du gouvernement, à une exception près: le budget militaire. "Ce ne sont pas moins de 7,5 milliards d'euros d'engagement budgétaire que le ministre de la Défense, Steven Vandeput, aura contracté d'ici à la fin de la législature", a souligné un responsable de la Coordination nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), Samuel Legros, dans un communiqué.

La campagne vise à mettre en parallèle, "pour mieux la dénoncer", la dépense envisagée pour l'achat de 34 avions chasseurs-bombardiers avec l'absence d'investissement dans des postes budgétaires qui permettraient, eux, de réellement travailler à la paix et la sécurité.



Le "contrat du siècle"

Ce "contrat du siècle" qui doit être signé avant la fin de cette année est d'un montant de 3,6 milliards d'euros, selon le gouvernement, alors que le ministère américain de la Défense a fait état la semaine dernière d'un montant de 6,5 milliards de dollars - soit 5,3 milliards d'euros.

Afin de faire connaître ses arguments et de proposer aux citoyens des moyens concrets d'action, les membres de la plate-forme distribueront dans 19 différentes gares et lieux publics en Belgique, ces jeudi 25 et vendredi 26 janvier, un faux billet de 500 euros (575 euros étant le montant que chaque contribuable devra dépenser pour l'achat de 34 avions de chasse).