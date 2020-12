Report de remboursement du crédit hypothécaire: la crise perdure, va-t-on vers un prolongement de la mesure?

Bruno Wattenbergh, expert en économie, nous parle crédit et délais de paiement.

Où en est le prolongement du moratoire sur les crédits qui avait été évoqué en octobre ?

Au début de la crise, un accord avait été conclu entre le secteur financier et le gouvernement fédéral pour aider les ménages à faire face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus. Le système prévoyait un report de 6 mois, jusqu’à la fin 2020 et il avait été prolongé jusque fin décembre. Le problème c’est que la crise perdure et qu’un certain nombre de Belges se trouvent toujours dans une situation financière telle qu’ils ne peuvent pas faire face à leurs crédits.

A-t-on une idée de la proportion de belges qui tirent encore le diable par la queue à cause du Covid ?

On connait ces chiffres grâce à l’étude mensuelle du ERMG, le "Economic Risk Management Group" créé par le gouvernement fédéral. Selon le dernier bulletin de novembre, 22% des ménages, soit un ménage sur cinq, déclare toujours connaître une perte de revenu de plus de 10% à cause du Covid.

Un ménage belge sur vingt a même perdu plus de 50% de son revenu depuis le début de la crise. Tout le monde n’est donc pas logé à la même enseigne face au Covid. La preuve, c’est que 71% des ménages déclarent n’avoir aucune variation de leurs revenus.

Autre indicateur collecté par l’ERMG, c’est le nombre d’équivalent de dépense mensuelle sur le carnet d’épargne en cas de problème. Et 34% des ménages ne dispose pas de 3 mois d’épargne de sécurité.

De nombreux belges ont-ils dû demander d’activer cette suspension de remboursement de leurs crédits ?

Selon les chiffres de la fédération belge des banques, les banques ont accordé plus de 120.600 reports de paiement à des particuliers pour leur crédit hypothécaire soit 5% de l’encours total des emprunts hypothécaires. Et 140.362 reports au bénéfice des entreprises, surtout aux plus petites d’entre elles.

Impossible d’imaginer que ce mécanisme ne soit pas prolongé au-delà du 31 décembre ?

Il y avait un consensus belge sur un tel prolongement mais l’Europe devait valider la décision. Parce que cela contrevient aux règles strictes qui encadrent le fonctionnement des banques depuis la crise économique et financière. Mais c’est chose faite depuis la semaine passée. Reste donc aux autorités fédérales à se mettre autour de la table avec la fédération belge des banques pour prolonger officiellement cette mesure jusqu’à la fin mars. Et voir également quelles seront les conditions pour en bénéficier.

Bonne nouvelle donc ?

Oui … mais … Pour certains ménages cela va permettre de traverser une mauvaise passe. Mais pour d’autres, on peut presque déjà savoir qu’ils ne pourront pas reprendre le paiement de leurs échéances à la fin de ces moratoires de faire face au crédit. Je ne peux donc que recommander d’aller discuter avec son banquier pour analyser toutes les solutions possibles.

