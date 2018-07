Resa reste chez Publifin et ne fusionnera pas avec Ores

Le projet de fusion entre Ores et Resa est abandonné, affirme mardi Fernand Grifnée, le patron d'Ores, dans les colonnes de L'Echo. Il en a eu la confirmation auprès de Stéphane Moreau, l'homme fort de Publifin, groupe dont fait partie Resa.

"Resa, après nous avoir donné le signal inverse, ne souhaite plus de rapprochement de type capitalistique. J'ai appelé Stéphane Moreau, qui me l'a confirmé", a expliqué M. Grifnée, qui fait cependant un appel du pied à Resa et au gouvernement wallon afin d'étudier quelles synergies sont possibles. "La Région wallonne et nos deux entreprises ont davantage besoin de ce travail en commun que d'une fusion", fait-il valoir. Il cite en exemple le développement de compteurs intelligents qui permettrait de "ne pas gaspiller (de) ressources".



Ores est le gestionnaire de réseaux de distribution d'énergie qui dessert près de 75% des Wallons, tandis que Resa est le gestionnaire de réseau liégeois.