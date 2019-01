Restructuration chez Proximus: les syndicats, informés ce jeudi matin, sont prêts à des actions si nécessaire

Une commission paritaire extraordinaire se tient ce jeudi matin, à partir de 08h00, au siège de l'entreprise de télécommunications de Proximus afin d'informer les représentants des travailleurs des plans de transformation de la société. Des pertes d'emploi sont attendues: selon le ministre de l'Emploi, Kris Peeters, un chiffre de 1.900 licenciements et 1.250 embauches, pas encore définitif, a été présenté par la direction de Proximus mercredi. "Nous attendons la communication officielle. Aucune action n'est encore prévue mais nous sommes prêts à agir", a averti peu avant la réunion Laurent Malengreau, vice-président CGSP pour le secteur télécom-aviation.





Les syndicats sont dans l'expectative: si des réunions ont déjà eu lieu avec la direction, aucune communication officielle ne leur a encore été adressée. L'Etat belge, actionnaire majoritaire, a lui reçu les informations nécessaires: lors d'une réunion mercredi, la CEO Dominique Leroy aurait parlé de 1.900 licenciements et 1.250 embauches, selon les dires de M. Peeters.Aucune action n'est encore prévue, même si M. Malengreau dit les syndicats prêts à l'action. "Et nous sommes sûrs que le personnel suivra."La réunion de jeudi matin devrait éclairer les intentions de Proximus. "Comment la transformation va-t-elle se dérouler? S'agira-t-il d'un changement de fonction? ", s'interroge le syndicaliste. Les 1.250 embauches seront-elles de nouveaux emplois ou des changements de fonction en interne, se demande-t-il encore. "Nous savons que les statutaires ne seront pas ciblés mais vu les nombreux changements, si l'entreprise se dirige vers encore plus de digitalisation, il est certain que les plus de 50 ans auront du mal à s'adapter."Le syndicaliste souhaite en tout cas "éviter à tout prix toute perte sèche d'emplois".La CEO, Dominique Leroy, devrait s'adresser directement au personnel à la suite de la réunion extraordinaire de la commission paritaire.