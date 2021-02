Rouvrir les bars et restaurants en mars si la situation continue d'évoluer positivement?

Ce dimanche 31 janvier, on est passé sous la barre des 75 nouvelles hospitalisations pour une infection Covid-19 (voir les chiffres du jour de l'épidémie de coronavirus en Belgique). Le nombre d'hospitalisations et de personnes soignées aux soins intensifs baisse régulièrement depuis plusieurs semaines. Le gouvernement avait annoncé qu'un déconfinement pouvait être amorcé si on restait sous le seuil de 75 nouvelles hospitalisations pendant une semaine.

C'est la fin du tunnel ?, a demandé le journaliste politique Fabrice Grosfilley à David Clarinval, ministre des indépendants et des classes moyennes du gouvernement fédéral, sur Bel RTL. "Cela démontre qu'il y a de moins en moins de personnes dans les hôpitaux. Et au niveau des contaminations, on voit que c'est stable. Cela va dans le bon sens. Mais il faut être prudent car les variants ont une contagiosité plus grande (...) Les chiffres sont positifs, on doit s'en réjouir", a répondu le ministre.

Cette évolution positive des indicateurs amènera-t-elle le comité de concertation à confirmer vendredi sa décision de rouvrir les établissements où s'exercent les métiers de contact comme les salons de coiffure, d'esthétique ou de tatouage ? "La réouverture des coiffeurs sera bien vendredi sur la table du comité de concertation. En tout cas, je la mettrai sur la table, ça c'est clair", a assuré le ministre.

Au-delà, quand une réouverture des bars et restaurants, comme en Italie, peut-elle survenir ?

"On avait prévu que si on rouvre les métiers de contact, il faudra au moins attendre trois semaines afin de voir comment ça se passe. Raisonnablement, SI TOUT VA BIEN, on peut espérer l'ouverture d'autres secteurs en mars", a estimé le ministre.