Royaume-Uni: baisse du PIB en 2020 bien plus forte qu'initialement estimé

Le Royaume-Uni a connu en 2020 une contraction de 11% du PIB, nettement plus importante qu'initialement estimé, a indiqué le Burau national des statistiques (ONS) lundi.

La révision atteint 1,7 point de pourcentage. Elle est bien plus importante que ce qui avait été publié précédemment par l'ONS, à savoir 9,3%. L'ONS justifie ce nouveau calcul par le recueil de données supplémentaires. "2020 a été une année sans précédent. Avec les restrictions de mouvements introduites pour endiguer la propagation du Covid-19, nous avons connu de loin la plus forte baisse de l'activité économique jamais enregistrée", a déclaré Craig McLaren, responsable des comptes nationaux à l'ONS. "Lorsque nous avons publié nos estimations initiales à l'époque, nous avions averti qu'elles étaient plus incertaines que d'habitude. Aujourd'hui, nous avons publié des estimations mises à jour pour 2020, qui montrent que, dans l'ensemble, l'économie s'en est moins bien tirée que ce que nous avions initialement estimé, bien que le secteur de la production industrielle ait été en fait plus performant", a-t-il ajouté. Les données actualisées montrent notamment que le service de santé a dû faire face à des coûts plus élevés qu'évalués à l'origine, ce qui a réduit sa contribution à l'économie. Dans le commerce de détail, les ventes ont par ailleurs été moins fortes qu'initialement calculé. L'ONS publiera le 30 septembre des chiffres de croissance actualisés pour 2021 et 2022.