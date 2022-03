RTL Belgium appartient officiellement à DPG Media et au Groupe Rossel

En juin 2021, DPG Media et le Groupe Rossel annonçaient leur intention d’acquérir RTL Belgium. Cette acquisition est aujourd’hui concrétisée : DPG Media et Groupe Rossel sont dorénavant chacun actionnaire à 50 % de RTL Belgium, qui comprend les chaînes de télévision RTL TVI, Club RTL et Plug RTL, les radios Bel RTL & Radio Contact ainsi que leurs webradios, le service de streaming RTLplay, la plateforme d'information RTL Info et la régie publicitaire IP.

Cette acquisition s’inscrit dans l’ambition des nouveaux actionnaires de renforcer structurellement le paysage médiatique belge. Des efforts seront déployés pour accélérer la transformation numérique des radios et des chaînes de télévision de RTL Belgium. La vidéo online short-form et long-form est en effet un marché qui offre de nombreux leviers de croissance, tout comme celui de la radio qui offre également des opportunités avec le développement du numérique et du podcasting.

L’évolution vers le digital ouvre également un éventail de nouvelles possibilités pour les annonceurs en leur proposant de futures offres plus performantes et innovantes.

Les nouveaux actionnaires se connaissent bien. Le Groupe Rossel et DPG Media ont dirigé ensemble Mediafin (l’éditeur de l’Echo et du Tijd, entre autres) pendant treize ans et leurs régies publicitaires sont partenaires depuis de nombreuses années (PNU).