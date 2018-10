Ryanair et les syndicats belges ont trouvé un accord: le droit du travail belge sera respecté à partir du 31 janvier

La direction de Ryanair et les syndicats représentant les travailleurs basés en Belgique sont parvenus jeudi à un accord pour appliquer la législation belge du travail à partir du 31 janvier prochain, a fait savoir Didier Lebbe, secrétaire permanent bruxellois de la CNE.



Une période de transition sera dès lors en vigueur jusqu'à la fin du mois de janvier, indique M. Lebbe, qui précise que les syndicats ont dû réaliser quelques concessions. Quatre réunions avec la réunion sont prévues d'ici la fin de l'année afin de "véritablement négocier", entre autres sur les salaires et les conditions de travail, selon le syndicaliste. L'accord a été signé conjointement par les pilotes et le personnel de cabine, alors que les autres compromis noués sur le reste du continent l'ont toujours été séparément, selon Didier Lebbe.