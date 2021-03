S'équiper de batteries domestiques en plus de panneaux photovoltaïques: rentable ou futile?

Bruno Wattenbergh, expert en économie, évoque les batteries domestiques, ce matin sur BEL RTL.

Qu’est-ce qu’une batterie domestique ?

Tout simplement une batterie installée chez un ménage qui a des panneaux photovoltaïque et qui va stocker l’énergie solaire produite pour qu’elle puisse être utilisée lorsque les panneaux solaires ne produisent pas assez d’énergie, la nuit ou par exemple lors des pics de consommation. Vous pouvez l’utiliser sans panneaux, par exemple pour stocker l’électricité quand elle est bon marché et la réutiliser quand elles est plus chère si vous avez un compteur bi-horaire, mais c’est beaucoup moins intéressant, voire pas intéressant du tout.

Utile en cas de panne d’électricité ?

C’est vrai. Et cet objectif peut paraître inintéressant, car il n’y a presque jamais de coupure d’électricité en Belgique. Mais cela pourrait venir dans les prochaines années, avec la fermeture de centrale et les difficultés de compenser cette énergie extrêmement fiable et souple qu’est le nucléaire.

Batteries + panneaux solaires peuvent-ils me rendre autonomes en électricité ?

C’est ce que les fabricants de batteries laissent sous-entendre dans leurs publicités, mais cela dépend de beaucoup de facteurs.

D’octobre à mars, avec un soleil qui se couche tôt, vous aurez encore toujours besoin du réseau électrique pour votre courant. En combinant des panneaux solaires à une batterie domestique, vous pouvez donc être indépendant du réseau électrique à 75 %. En comparaison, une installation photovoltaïque moyenne sans batterie domestique vous garantit une indépendance de 30 % en moyenne.

Attention, on parle ici d’autonomie, pas de coût.

Combien cela coûte-t-il de s’équiper de batteries domestiques ?

Le prix des batteries domestiques est encore extrêmement élevé. Il varie logiquement en fonction des capacités de la batterie. Ce prix varie entre 4.500 et 10.000€. Et les marques les plus connues sont Tesla, LG, Mercedes, Philips et Huawei.

Et est-ce cela vaut la peine ? Est-ce rentable si j’ai des panneaux photovoltaïques ?

Cette rentabilité dépend de de la capacité, de la durée de vie, du rendement des panneaux solaires, de votre consommation, des primes éventuelle d’une prime à l’investissement, mais aussi de la région dans laquelle vous vous trouvez.

En résumé, et de manière très générale :

- A Bxl, c’est sans doute là où c’est le plus intéressant car le compteur tournant à l’envers a été remplacé par une facture basée sur un compteur bidirectionnel, avec indemnité pour production d’énergie.

- En Région Wallonne, si vous utilisez le tarif le tarif proportionnel, basé sur la quantité d’électricité effectivement prélevée sur le réseau. vous pouvez réduire votre facture d’électricité de manière significative.

- Et en Flandre, il y a une forte prime jusqu’à la fin de l’année et elle est substantielle, donc vous avez intérêt à faire le calcul.

En conclusion, dans aucune de ces 3 régions, l’investissement n’est encore réellement rentable sur la durée de vie de la batterie, ou tout juste en Flandre. C’est donc un choix politique, militant ou simplement de sécurité d’approvisionnement de s’équiper de batteries domestiques, pour l’instant en tous cas.