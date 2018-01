Sabine Laruelle quitte son poste d'administratrice chez Carrefour Belgique

Sabine Laruelle a quitté son poste d'administratrice du groupe Carrefour. Le PTB a dénoncé mardi un "conflit d'intérêts" dans le chef de l'ancienne ministre Sabine Laruelle (MR), aujourd'hui membre du cabinet du ministre wallon de l'Economie Pierre-Yves Jeholet, commissaire du gouvernement wallon au Forem et en même temps administratrice chez Carrefour Belgique, à nouveau au centre des préoccupations sociales.

"Sabine Laruelle m’a informé de sa décision de démissionner de son poste d’administratrice du groupe Carrefour. Je salue son geste qui lui permettra de continuer à travailler sereinement à mes côtés. Les défis sont nombreux et je compte plus que jamais sur son soutien", a tweeté cet après-midi Pierre-Yves Jeholet, le vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre de l'Economie.

Interrogé mardi dans la Dernière Heure, le porte-parole du PTB Germain Mugemangango dénonçait d'emblée la "collusion" exercée, selon lui, par l'ancienne ministre MR dans ce dossier. "Sabine Laruelle doit choisir entre les deux fonctions. Soit rester au CA de Carrefour, soit travailler en politique. Mais pas les deux! De plus, Pierre-Yves Jeholet a mandaté Sabine Laruelle comme commissaire (du gouvernement wallon) au Forem. Donc, elle aide la multinationale à mettre des plans antisociaux sur pied. Et de l'autre côté, elle est censée sauvegarder et produire des emplois. Ce parti, le MR, qui disait toujours "Jobs, jobs, jobs", finalement, est le parti du licenciement et de la destruction de l'emploi", attaquait M. Mugemangango.