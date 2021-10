Salaires du secteur public et allocations sociales devraient être augmentés en janvier

Le Bureau fédéral du Plan prévoit que l'indice pivot (actuellement à 111,53) sera à nouveau atteint par l'indice santé lissé en janvier prochain, indique-t-il mardi dans ses prévisions mensuelles.

Les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient donc adaptés au coût de la vie et augmentés de 2% en février et en mars 2022. L'indice pivot suivant (113,76) ne serait pas dépassé en 2022.

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a déjà été atteint en août 2021, ce qui a entraîné une hausse des allocations sociales en septembre dernier et une autre, des salaires dans la fonction publique, en ce mois d'octobre. Celles prévues en février et mars seraient donc les secondes en six mois de temps.

Sur la base de ces prévisions mensuelles, le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 2,1% en 2021 et 2,8% en 2022, contre 0,74% en 2020 et 1,44% en 2019. L'augmentation de "l'indice santé", qui sert entre autres au calcul de l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, serait de 1,7% en 2021 et 2,7% en 2022, contre 0,99% en 2020 et 1,46% en 2019.