Salmonelle en Flandre - Le traiteur concerné par la contamination ne peut pas reprendre ses activités comme prévu

Le traiteur Esthio, responsable d'une contamination à la salmonelle de plus de 450 enfants issus d'une quarantaine d'écoles de Flandres occidentale et orientale, ne pourra pas recommencer à livrer des plats aux établissements, rapporte mercredi soir la VRT.

L'Afsca a confirmé à la rédaction de la VRT que le ministre de l'Agriculture, Denis Ducarme (MR), avait pris cette décision dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Vendredi, l'Afsca avait déclaré que l'entreprise pouvait reprendre ses activités car il n'y avait plus de preuve de contamination. Le patron d'Esthio, Brecht Vervaeck, s'est dit "consterné et désabusé" dans une réaction obtenue par la VRT. Il indique même que son père a été hospitalisé suite au choc provoqué par la nouvelle. La décision a été communiquée dans le soirée, les écoles concernées ne bénéficieront donc pas de repas livrés.