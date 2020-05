Samsonite veut supprimer 160 emplois sur son site d'Audenarde en Belgique

Le producteur de bagages Samsonite a annoncé vendredi son intention de procéder à un licenciement collectif sur son site d'Audenarde (Flandre orientale), qui pourrait toucher 94 salariés. En raison du non-renouvellement des contrats temporaires et intérimaires et de l'incapacité à pourvoir les postes vacants, l'emploi total pourrait y diminuer de 160 salariés par rapport au 1er janvier dernier.



L'entreprise dit être confrontée à des conditions de marché très difficiles en raison de la crise du coronavirus, qui a entraîné une chute spectaculaire des ventes. Ces circonstances et la perspective d'une reprise qui prendra du temps obligent Samsonite à prendre des mesures drastiques, justifie le numéro 1 mondial des bagages. L'entreprise, qui dit avoir une longue tradition en Belgique et plus précisément à Audenarde, entend y "maintenir une forte présence". Grâce aux mesures structurelles prévues, elle souhaite "créer les conditions nécessaires à une croissance nouvelle et durable".