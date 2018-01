Scandale des oeufs contaminés au fipronil: plus de 77 millions d'oeufs détruits en Belgique

Le scandale des oeufs contaminés au fipronil a mené à la destruction de 77.375.000 oeufs en Belgique et à l'euthanasie de 1.900.000 poules, révèle samedi le ministre fédéral de l'Agriculture Denis Ducarme (MR) dans les colonnes de La Dernière Heure. "Le travail de l'Afsca (l'Agence fédérale pour le contrôle de la chaîne alimentaire, qui avait été fortement décriée au plus fort de la crise l'été dernier, ndlr) a été excellent chez nous. À titre comparatif, aux Pays-Bas, il y a encore des oeufs au fipronil et pas moins d'une centaine d'exploitations toujours fermées", argumente le ministre.





15 millions d'euros d'aides à destination des éleveurs



Denis Ducarme annonce avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne pour débloquer 15 millions d'euros d'aides à destination des éleveurs, auxquels s'ajoutent 15 millions pour le secteur de la distribution et de l'agroalimentaire. "Nous allons pouvoir mettre un numéro vert à disposition des personnes impactées par cette crise. Elles pourront rentrer un dossier jusqu'à la fin avril. Dès qu'il y aura un accord pour leur dossier, ces victimes seront indemnisées", assure-t-il. Le ministre vient, par ailleurs, de demander à l'Afsca de retirer tous les produits Lactalis fabriqués dans l'usine française de Craon.