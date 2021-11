Se débarrasse-t-on trop tôt de nos appareils électroménagers? Voici les conseils de Test-Achats pour les garder plus longtemps

Gardons-nous assez longtemps nos appareils électroménagers ou se débarrasse-t-on d'eux trop vite? Les garder plus longtemps, c'est aussi une manière d'agir pour la planète. Pour répondre à cette question, Julie Frère, porte-parole de Test Achats était l'invitée d'Olivier Schoonejans sur le plateau de RTL INFO ce midi.

En général, la première raison qui fait que l'on se débarrasse de nos objets électroniques, c'est qu'ils ne fonctionnent plus très bien. Mais est-ce la bonne raison? Julie Frère a un conseil : "Ça parait peut être bête dit comme ça mais il faut se poser la question de qu'est ce qu'on entend réellement par 'ne fonctionne plus bien'. Si on a un smartphone et que la batterie ne tient plus toute la journée, est-ce que c'est vraiment un problème? Si par ailleurs les autres fonctionnalités fonctionnent parfaitement", précise-t-elle sur le plateau du RTL INFO "Bienvenue".

L'entretien peut aussi jouer un rôle clé dans la durée de vie de nos appareils électroniques : "Il faut entretenir ses appareils donc déjà tout ce qui est entretien fonctionnel, par exemple nettoyer les filtres, enlever le calcaire, etc. Tout cela fera tenir un appareil plus longtemps. Mais il y a aussi tout ce qui est entretien informatique comme bien mettre à jour et protéger tous ces appareils portables comme mettre une coque sur son GSM pour protéger le produit en tant que tel", détaille la porte-parole de Test Achats.

Et comment éviter de se faire avoir au moment de l'achat? "Le prix, on a constaté durant les différentes enquêtes qu'on a mené, que les produits bas de gamme, malheureusement, tombent en panne plus vite. Donc on a peut être l'impression de faire une bonne affaire sur le moment, de payer moins cher, mais en réalité on devra sans doutes débourser pour remplacer son produit. Ce n'est donc pas forcément le bon plan", met en garde Julie Frère.

Avant l'achat, la porte-parole préconise de "se fier aux test produits comme ceux de Test Achats" qui aideront le consommateur à y voir plus clair et choisir le bon produit.

Test-Achats a aussi mis en place un site internet où les consommateurs peuvent y signaler que leur appareil est tombé trop vite en panne. Ceci permet de pouvoir engager des actions contre l'obsolescence programmée directement auprès des fabricants. Retrouvez ce site, ici.