Si vous pouvez attendre avant de faire le plein, faites-le !

Les prix diminuent partout demain. L'essence 95 et 98 coûteront 1,7 centime de moins par litre. Le diesel baissera de 1,9 centime. Et le mazout de chauffage diminuera de 3,1 cents par litre.

Essence, diesel et mazout de chauffage deviendront moins chers à partir de jeudi, annonce le SPF Economie mercredi. L'essence 95 E10 et l'essence 98 E10 coûteront 1,7 eurocent de moins par litre, avec un prix maximum de respectivement 1,5060 euro/litre et 1,5990 euro/litre. Le diesel sera 1,9 cent moins cher par litre, pour un prix maximum de 1,5170 euro/litre. Le prix du mazout de chauffage va quant à lui baisser de 3,1 cents par litre. Pour une commande de plus de 2.000 litres, le prix maximum s'établit à 0,6670 euro/litre. Pour les commandes de moindre importance, il atteindra 0,7045 euro/litre.

Ces prix résultent des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur(s) composition(s) sur les marchés internationaux. Dans le cas du diesel, c'est la huitième fois cette année que le cliquet trouve à s'appliquer.