SOS Impôts ce mercredi sur Bel RTL: nous avons décortiqué trois idées reçues sur la déclaration fiscale

Ce mercredi, Bel RTL vient à votre secours si vous êtes du genre allergique à votre déclaration d'impôts. SOS impôts, c'est de 8h30 à 17h avec des spécialistes, des conseils, des trucs et astuces.

Ce mercredi, sur Bel RTL, c'est l'opération "SOS Impôts". L'occasion de décortiquer les idées reçues et les fausses croyances au sujet de la déclaration... comme les trois que voici:



"J'ai tout le temps devant moi"

"J'ai tout le temps devant moi pour remplir ma déclaration d'impôts, ça ira très vite et je peux encore le faire sur Tax on Web jusqu'au 11 juillet, date de l'échéance", se dit-on parfois. Qu'en pense Florence Angelici, du SPF Finances? "C'est vrai que le SPF Finances va mettre plus de serveurs les dernières journées par rapport à Tax on Web, maintenant, il y a d'autres difficultés qui peuvent se présenter en dernière minute. Si par exemple, vous n'avez pas le code pin de votre carte d'identité, s'il vous manque des documents, c'est maintenant qu'il faut vous renseigner pour les avoir".





"Internet facilite la vie"

Et si vous vous dites qu'Internet facilite la vie et remplir sa déclaration en ligne est plus facile que sur papier, c'est vrai… "Sur Tax on Web on a déjà énormément d'informations qui sont pré-remplies. Il y a par ailleurs toute une série d'aides en ligne, les fameux petits wizard [un assistant logiciel, ndlr], qui vont vous guider pour compléter les champs qui sont plus complexes, comme par exemple les emprunts hypothécaires, ou les frais de garde pour les enfants", explique la porte-parole du SPF Finances au micro de Bernard Lobet.







"Il suffit d'approuver la proposition de déclaration"

Quand vous recevez une proposition de déclaration, suffit-il de l'approuver, et le tour est joué? "C'est vrai quand on est d'accord avec le contenu, mais il faut toujours vérifier celui-ci. Quand on est entièrement d'accord on ne doit plus rien faire, et on est en ordre, on ne recevra pas de lettre de rappel ni d'amende, parce qu'on n'a pas complété de déclaration".

Le numéro à appeler dès 8h30 ce vendredi pour poser vos questions: le 0800 23 530.

