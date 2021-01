Start-up belge innovante wallonne: un capteur pour détecter un trouble du sommeil sans devoir aller à l'hôpital

Le CES, le salon mondial des produits électroniques est la Mecque des innovations électroniques de tous types qui commence aujourd’hui. Cette année, une startup wallonne qui s’appelle Sunrise, va recevoir un prix d’innovation pour un tout petit dispositif médical de 3 grammes qui vise à diagnostiquer simplement un fléau caché de santé publique : les troubles du sommeil. Près d’un homme sur deux et une femme sur quatre, après 40 ans, souffrent d’insomnies ou d’apnées du sommeil. Ces troubles non soignés multiplient par trois le risque de décès. Sans compter l’augmentation des risques d’accident vasculaire cérébral, de l’arythmie cardiaque, du diabète, de l’hypertension artérielle ou encore de l’obésité.

Le problème réside dans le diagnostic. En général, il faut passer une nuit à l’hôpital, avec des capteurs. C’est un processus lourd et il y a de longs délais d’attente. Résultat, seulement un patient à risque sur cinq est diagnostiqué. Le dispositif de Sunrise, en rendant le diagnostic plus simple et plus rapide, pourrait changer profondément la vie de millions de gens dans le monde.

Il s'agit d'un mini-capteur intelligent à apposer sur le menton. Il va capturer le signal respiratoire à sa source et diagnostiquer les troubles éventuels du sommeil en analysant des micro-mouvements du menton, le tout en connexion avec une application mobile. Et dès le lendemain matin, on reçoit une analyse de son sommeil et on peut partager un rapport complet avec son médecin. Le dispositif a d’ailleurs reçu le feu vert pour une prise en charge du dispositif en France. Une belle reconnaissance pour le fruit d’une dizaine d’années de recherche.