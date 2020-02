Suite au Brexit, la demande de 'déclarant en douanes' explose en Belgique: "Tous les stagiaires du Forem, on les a engagés"

Conséquence du Brexit, les besoins en douaniers et personnel de douane vont augmenter, les futurs échanges avec le Royaume-Uni étant en effet assimilés à du commerce externe impliquant l'accomplissement de formalités spécifiques. Face à ce constat et à la pénurie qui s'annonce, le Forem a décidé de lancer 3 formations de déclarant en douanes pour 42 stagiaires.

"C'est important de dire qu'il ne s'agit pas de douaniers, qui travaillent à l'administration des douanes. Ici, ce sont des personnes qui vont travailler en entreprise. Elles vont, en collaboration avec la douane et les transporteurs, faire les formalités des chargements à importer ou à exporter", précise Joëlle Mainfroid, responsable de la formation, dans le RTL info 13h.

Sur le terrain, le déclarant en douane s'occupe donc des démarches et documents administratifs nécessaires afin que les marchandises passent la frontière dans les meilleures conditions. Il fait le pont entre l'entreprise pour laquelle il travaille, et qui doit exporter, et les services douaniers.

Une source de profil qui n'existait pas

"Cette formation, ça nous permettra d'avoir une source de profils qu'on n'avait pas avant. Les premiers stagiaires qu'on a récupérés du Forem, on les a engagés directement en CDI", a déclaré Jonathan Bouchat, le patron de la société Fexport, dans le RTL info 13h.

Les formations s'adressent aux demandeurs d'emploi disposant d'un bachelier ou justifiant d'années d'expérience suffisantes dans une fonction liée à l'organisation.

Précédées de séances d'informations s'étalant de février à juin, elles seront organisées par les centres de compétence Forem Logistique dans les provinces de Liège (Bierset) et du Hainaut (Estaimpuis et Houdeng-Goegnies).