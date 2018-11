Le syndicat CSC rejette déjà le préaccord conclu avec la direction de Bpost: "Les travailleurs sont déçus"

Le pré-accord conclu entre la direction de Bpost et les syndicats prévoit l'engagement de 1.000 collaborateurs supplémentaires en plus des offres d'emploi existantes au sein de l'entreprise postale, a-t-on appris de sources syndicales.. Mais après concertation en interne, la CSC a rejeté ce préaccord.

Les syndicats ont présenté un préaccord conclu avec la direction de Bpost, mardi à leurs délégués. Ses grandes lignes ont filtré pour la première fois. La direction de l'entreprise aurait ainsi promis d'engager immédiatement 100 travailleurs à temps plein pour ramener la charge de travail dans certains services "à un niveau acceptable". A cela s'ajouterait l'engagement de 900 personnes supplémentaires, à durée déterminée, pour la période, particulièrement chargée, des fêtes de fin d'année.

Bpost dispose déjà de nombreux emplois vacants mais l'entreprise, qui recourt à des agences d'intérim, reprendrait davantage de contrôle sur le processus de recrutement, indique-t-on au syndicat libéral. La direction investirait également davantage dans les formations.

Syndicats et direction auraient également trouvé des points d'entente au sujet du système Georoute d'organisation des tournées des facteurs. La direction de Bpost serait aussi prête à muer certains contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, à renégocier des dossiers d'externalisation et à rapidement conclure une nouvelle convention collective de travail. "La direction a reçu le signal du personnel et montre du respect. Le message est bien compris. C'est déjà un bon point de départ", estime Jean-Pierre Nyns, de l'aile flamande de la CGSP. Ce dernier juge toutefois que tout cela reste "absolument insuffisant". "Il y a encore du pain sur la planche", ajoute-t-il.



"Les travailleurs sont déçus"

Après concertation en interne, le syndicat chrétien CSC a rejeté le préaccord avec la direction de bpost. "Nos travailleurs ont jaugé l'accord et l'ont trouvé insuffisant", explique Annick Boon, responsable de secteur à la CSC. La CSC a rejeté l'accord tant côté francophone que néerlandophone. "Nous allons étudier jeudi en front commun syndical comment aboutir à de bonnes solutions", a souligné Mme Boon. "Le problème c'est que l'on a déjà promis cela mais bpost a des difficultés à recruter. Le personnel veut des garanties solides. Les gens sur le terrain sont déçus", ajoute la responsable syndicale.

Il était déjà clair que le préaccord en soi n'était pas suffisant pour les syndicats. Pour le syndicat libéral SLFP, il faut encore le retravailler.

Côté socialiste, les "émotions sont fortes" mais le syndicat consulterait toujours le personnel.