Taux fixe ou variable pour un bien immobilier? Voici le truc pour savoir quand le variable est plus intéressant

Que conseiller aux Belges qui contractent un prêt hypothécaire: taux fixe ou taux variable?

Comme les taux d’intérêt sont bas, le premier réflexe des Belges n’est pas d’aller chercher le taux le plus bas, mais un taux correct, bas et sur la durée du crédit. C’est ce que le Belge qui achète choisit majoritairement aujourd’hui. Si on prend les statistiques de crédit hypothécaire de ce premier trimestre, 84% des emprunteurs ont choisi un taux fixe. Le Belge entend donc s’assurer d’un taux bas, il veut de la sécurité. Il veut être tranquille sur toute la vie du crédit.

16% ont donc opté pour un taux variable, mais pas nécessairement sur toute la durée du crédit. Il faut savoir qu’il existe plusieurs versions des prêts à taux variable. Il y a bien sûr les prêts dont le taux varie annuellement. Le Belge les déteste puisque seuls 0,6% d’entre eux ont opté pour cette version. Ensuite, il y a les prêts à taux fixe pendant une période limitée, par exemple 3 à 10 ans, et puis variable pour le solde du crédit.

Quelle est la différence de taux entre un prêt à taux variable et un prêt à taux fixe ?

C’est très simple, il suffit d’aller se balader sur un comparateur de taux de prêts hypothécaires et l’on constate qu’il peut exister entre 0,30 et 0,50% de différence. Le taux variable étant logiquement moins cher puisque moins risqué pour la banque que le taux fixe qui est fort bas aujourd’hui. Sur la durée et sur une grosse somme cela peut représenter une différence.

Si j’opte pour ce taux variable, il existe quand même un plafond.Le législateur s’est assuré de limiter la casse pour l’emprunteur en cas de forte hausse des taux. Le taux d’intérêt variable peut au maximum doubler durant toute la durée du contrat. Et le calcul est donc simple … Et les taux ne peuvent pas monter trop vite non plus. Bref, si on vous propose 1% en taux variable et que le taux fixe est supérieur à 1,8% ou 2%, il vaut mieux opter pour le taux variable.

Taux variable cela veut dire à la hausse, mais aussi à la baisse. Le taux d’intérêt pourra être adapté, aussi bien à la hausse qu’à la baisse, plusieurs fois sur la durée de votre emprunt. Soit tous les ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans… en fonction de la formule que vous avez choisie.

Taux variable ou taux fixe si je devais acheter une maison ou un appartement ?

Je n’aime pas trop ce genre de risque, donc plutôt taux fixe ! D’autant plus avec des taux bas … Mais comme depuis peu les taux remontent, je pense que j’opterais pour une comparaison entre les deux comme expliqué plus haut.